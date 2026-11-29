Erinnerungsstücke gerettet Wo landet die alte Ehrenbreitsteiner Bahnhofsuhr? Alexander Thieme-Garmann 29.11.2026, 15:00 Uhr

i Wer hat an der Uhr gedreht? Karl-Heinz Kienle (links) und Hans-Joachim Mehlhorn bewahren das alte Inventar des Bahnhofs Ehrenbreitstein vor dem Untergang. Alexander Thieme-Garmann

Seit Sommer wird der Bahnhof in Koblenz-Ehrenbreitstein saniert. Einige alte Erinnerungsstücke wie die Bahnhofsuhr werden nicht mehr gebraucht. Ehrenamtler haben sie gesichert und überlegen, wie man sie öffentlichkeitswirksam aufstellen kann.

Wenn Mitte Dezember die Korridorsanierung am Bahnhof im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein abgeschlossen sein wird, werden auch einige Ausstattungsgegenstände den Ort verlassen haben. Bei den Arbeiten sind seit Sommer etwa Schilder, Bänke und Uhren ausgetauscht worden.







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