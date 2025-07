Über die App, übers Internet oder am Schalter: Zugfahrkarten kann man über viele Wege kaufen. Manche Tickets soll man am Koblenzer Hauptbahnhof künftig sogar an zwei Orten erwerben können. Aber wo kaufen Kunden ihre Tickets? Wir haben sie gefragt.

Im DB-Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof kann man künftig nur noch unter der Woche nur noch Tickets für den Fernverkehr kaufen. Alle weiteren Serviceleistungen übernimmt die Transdev in ihrem eigenen Fahrgastzentrum – und auch dort soll der Verkauf von Fernverkehrskarten angeboten werden, sobald das Zentrum eröffnet wird. In absehbarer Zeit wird es also voraussichtlich zwei Verkaufsstellen für Fernverkehrstickets geben. Wir wollten von Fahrgästen in Koblenz wissen: Wo kaufen sie ihre Bahntickets eigentlich, online oder in den Servicestellen?

Eine Bahnsprecherin erklärte gegenüber unserer Zeitung zuletzt, dass mittlerweile neun von zehn Fernverkehrstickets digital gekauft werden. Auch im Nahverkehr werde der Umsatz zu 70 Prozent digital erzielt. Eine ältere Dame aus Koblenz hat soeben das DB-Reisezentrum am Hauptbahnhof verlassen. Ein Ticket gekauft hat sie dort allerdings nicht, „ich mache das immer online“, sagt sie. Mit der App komme sie gut zurecht. Warum sie dennoch das Reisezentrum aufgesucht hat? „Ich musste mich zu einer Verbindung erkundigen wegen der Abfahrtszeit. Das ist ja auch wichtig.“

Online gibt es einen Vorteil für junge Leute

Unterdessen stiefelt ein junges Paar mit schweren Wanderrucksäcken aus dem Bahnhofsgebäude. Als Studenten hätten sie ja sowieso das Deutschlandticket, sagen sie zuerst. „Ansonsten kaufen wir unsere Tickets immer online per App“, ergänzt der junge Mann. Für die beiden macht das nur Sinn. Weil sie unter 27 Jahre alt sind, können sie bei Buchungen den „Super Sparpreis Young“ nutzen. Den gibt es aber ausschließlich online. „Ich habe mich auch mal im Reisezentrum beraten lassen. Und dann wurde mir dort sogar geraten, online zu buchen, weil es für mich dann günstiger ist“, erzählt die Studentin.

Ein älteres Paar ist derweil gerade auf dem Sprung. Ob sie das Reisezentrum beim Ticketkauf noch aufsuchen? Beide schütteln mit dem Kopf, „gar nicht“, sagt die Frau, „wir kaufen nur noch online“. Eine Frau aus Aschaffenburg macht es ihnen gleich. „Ja, immer über den Desktop“, antwortet sie auf die Frage, ob sie ihre Fahrkarten online erwirbt. Mit dem Zug sei sie sehr oft unterwegs, erzählt sie.

Aber auch, wenn sie in den Reisezentren keine Tickets mehr kauft, abschaffen würde sie die Servicestellen nicht. „In Aschaffenburg haben wir ein sehr gutes Reisezentrum mit zwei sehr kompetenten Mitarbeitern“, betont sie, „ich nutze das immer wieder zur Beratung“. Gerade, wenn man mal an einem Bahnhof strandet, seien die Zentren eine gute Hilfe, findet sie.

Für Hilfestellungen aller Art soll am Koblenzer Hauptbahnhof künftig vor allem das Fahrgastzentrum von Transdev zur Verfügung stehen, das Privatunternehmen hat den Vertrieb am Bahnhof übernommen. Das DB-Reisezentrum bietet künftig nur noch den Verkauf von Fernverkehrskarten an. Wann das Fahrgastzentrum von Transdev eröffnet, ist noch unklar. Geöffnet haben soll es aber montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr.