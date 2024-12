Ehrenamt in Koblenz Wo kann man sich als Freiwilliger sozial einbringen? Alexander Thieme-Garmann 30.11.2024, 14:00 Uhr

i Beim Marktplatz des Engagement waren mit von der Partie (von links): Referentin Daniela Schüller (Stadt Koblenz), Martina Reck-Hennes (Koblenzer Bürgerstiftung), Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, Claudia Zissner (Koblenzer Bürgerstiftung), Kathleen Benekenstein (Geschäftsführerin Koblenzer Bürgerstiftung) und Detlev Pilger (Vorsitzender Koblenzer Bürgerstiftung). Alexander Thieme-Garmann

Damit ein gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert, braucht es Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In Koblenz wurde dazu nun ein Marktplatz angeboten, auf dem es mögliche Einsatzgebiete zu entdecken gab.

Wie kann ich einen Teil meiner Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen? Wo finde ich ein Ehrenamt, das meinem Bedürfnis nach sozialem Einsatz am ehesten entspricht? Für derartige Überlegungen bot ein Marktplatz des Engagements in Koblenz Lösungen an.

