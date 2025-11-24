Ellinger Höhe in Koblenz Wo jetzt Schutt geräumt wird, leben bald 2000 Menschen Wolfgang Lucke 24.11.2025, 12:20 Uhr

i Noch findet die Rettungshundestaffel Rhein-Mosel auf dem Gelände sehr gute Übungsmöglichkeiten. Wo jetzt noch Schutt liegt, sollen in ein paar Jahren rund 2000 Menschen leben können, 800 Wohnungen entstehen auf der Niederberger Höhe in Koblenz. Wolfgang Lucke

Das neue Wohngebiet, das im Bereich der ehemaligen Fritsch-Kaserne oberhalb von Koblenz entstehen soll, interessiert viele Menschen: Nun gab es die Möglichkeit, sich bei einem Rundgang das Gelände anzuschauen, das sonst verschlossen ist.

Man braucht im Moment noch eine Menge Fantasie, denn vor allem sieht man Schutt: Mit dem Bauprojekt „Neue Ellinger Höhe” im Bereich der ehemaligen Fritsch-Kaserne soll auf der Niederberger Höhe in Blickweite der Festung Ehrenbreitstein auf 12,5 Hektar Fläche ein modernes Stadtquartier entstehen.







