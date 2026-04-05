Fahrgäste, die vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz mit dem Bus nach Rübenach fahren wollen, stehen – wenn es schlecht läuft – im Regen. Das Wartehäuschen wurde abgebaut. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe erklären, was es damit auf sich hat.
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Wo ist denn das Wartehäuschen hin? Ein Mann aus Rübenach wundert sich darüber, dass an der Bushaltestelle am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Metternich der Unterstand für Fahrgäste abgebaut worden ist. „Patienten stehen nach medizinischer Behandlung im Regen, im Wind oder bei Kälte im Freien.