Spaziergang in Stadtgeschichte Wo in Koblenz Spuren jüdischen Lebens zu finden sind Alexander Thieme-Garmann 24.10.2026, 18:00 Uhr

i Elisabeth Weiler (rechts) begibt sich mit ihrer Gruppe auf Spurensuche jüdischen Lebens in Koblenz. Alexander Thieme-Garmann

Jahrhunderte lang lebten Christen und Juden friedlich zusammen, aber es gab auch schon früh Phasen der Verfolgung und Unterdrückung. Auf der Suche nach Spuren jüdischen Lebens in Koblenz.

Spuren jüdischen Lebens sind in Koblenz viele zu finden – auch wenn man sie vielleicht nicht immer auf den ersten Blick entdeckt. Sie zu zeigen, das hat sich Stadtführerin Elisabeth Weiler vorgenommen und sich unter dem Motto „Shalom an Rhein und Mosel“ mit einer Gruppe auf Spurensuche jüdischen Lebens begeben.







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