Kontrollen im Rotlichtmilieu
Wo in Koblenz Prostitution in Wohnungen stattfindet
Sex gegen Geld in Privaträumen: Auch in der Koblenzer Vorstadt haben Einsatzteams in der Vergangenheit Wohnungen wegen unerlaubt
Sex gegen Geld in Privaträumen: Auch in der Koblenzer Vorstadt haben Einsatzteams in der Vergangenheit Wohnungen wegen unerlaubter Prostitution kontrolliert.
Katrin Steinert

Seit dem grausamen Mord an einer Prostituierten in Koblenz, die monatelang in einer Wohnung gefangen und gequält worden war, gehen Ermittlerteams verstärkt gegen Zwangsprostitution vor. Zuletzt kontrollierten sie Adressen in normalen Wohnvierteln.

Lesezeit 2 Minuten
Sex gegen Geld in ganz normalen Wohnungen oder Ferienappartements: Vor Kurzem haben Einsatzteams etliche Privatwohnungen in der Koblenzer Innenstadt wegen des Verdachts der unerlaubten Prostitution kontrolliert. Die Überraschungsbesuche fanden in regulären Wohngebieten in mehreren Stadtteilen statt.

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