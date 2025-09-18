Technik für Polizei und Stadt Wo in Koblenz gibt es Videoüberwachungen? 18.09.2025, 08:00 Uhr

i Um Vandalismus vorzubeugen, wird unter anderem an einigen Schulen in Koblenz – wie hier in Rübenach – Videoüberwachung eingesetzt. Katrin Steinert

Wenn in der Stadt Koblenz Kameras installiert werden, die den öffentlichen Raum überwachen, beispielsweise in der Großsiedlung Neuendorf, sorgt das meist für Schlagzeilen. Wir sagen, wo Polizei oder Stadt aktuell Videoaufzeichnungen einsetzen.

Etliche Unternehmen, Banken und Geschäfte in Koblenz setzen auf Kameratechnik, um Straftaten zu verhindern oder Täter zu identifizieren. Auch Polizei und Stadt nutzen die Technik ganz bewusst. Das prominenteste Beispiel war die erste Videoüberwachung in der Großsiedlung Neuendorf an Halloween 2023, wo es zuvor häufiger zu Ausschreitungen rund um den Pfarrer-Friesenhahn-Platz gekommen war.







