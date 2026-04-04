Baustellenübersicht 2026 Wo in Koblenz an Brücken und Straßen gearbeitet wird Doris Schneider 04.04.2026, 12:30 Uhr

i Auch die Brücke auf Höhe der Mainzer Straße in Koblenz soll erneuert werden. Die Planungen laufen. Alexej Zepik

Manchmal könnte man sich in Koblenz wünschen, man würde Warnbaken und Baustellenabsperrungen verkaufen – dann würde man reich. Aber: Baustellen verursachen zwar oft Staus, aber ohne sie geht es gar nicht voran in einer Stadt. Das steht an.

Für die einen ist es ein Grund zum Jubeln, für andere zum Fluchen: Jede Menge Baumaßnahmen stehen auf der Liste, die die Stadt Koblenz für dieses Jahr zusammengestellt hat. Jetzt – nach für unsere Region mittlerweile untypisch langen und frostigen Wintermonaten – geht es richtig los, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.







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