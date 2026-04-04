Manchmal könnte man sich in Koblenz wünschen, man würde Warnbaken und Baustellenabsperrungen verkaufen – dann würde man reich. Aber: Baustellen verursachen zwar oft Staus, aber ohne sie geht es gar nicht voran in einer Stadt. Das steht an.
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Für die einen ist es ein Grund zum Jubeln, für andere zum Fluchen: Jede Menge Baumaßnahmen stehen auf der Liste, die die Stadt Koblenz für dieses Jahr zusammengestellt hat. Jetzt – nach für unsere Region mittlerweile untypisch langen und frostigen Wintermonaten – geht es richtig los, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.