Alte Kiesgrube bei Rhens
Wo heute Schmetterlinge, Wildkräuter und Ziegen leben
Eine Herde Ziegen begleitete die Exkursionsteilnehmer im Bereich der Kiesgrube.
Eine Herde Ziegen begleitete die Exkursionsteilnehmer im Bereich der Kiesgrube.
Alexander Thieme-Garmann

Es war mehr oder weniger totes Gelände – die ehemalige Kiesgrube oberhalb von Rhens überwuchert, der Zugang zum Grundwasser versagt. Doch nun ist das Gebiet am Kieselberg voller Leben. So sieht es hier jetzt aus.

Lesezeit 2 Minuten
Im Rahmen einer öffentlichen Exkursion am Kieselberg konnten sich Naturfreunde ein lebendiges Bild von dem Biotop machen, dessen Entstehung vor drei Jahren von der Stiftung Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz initiiert worden war. Hoch über Rhens führte Diplom-Biologe Jörg Hilgers vom gleichnamigen Planungsbüro durch das renaturierte Areal, auf dem inzwischen unter anderem zahlreiche Insektenarten einen neuen Lebensraum entdeckt haben. ...
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