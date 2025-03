Karfreitag ist in der Tuning-Szene als „Carfreitag“ ein beliebter Tag. In diesem Jahr haben Fans aufgemotzter Autos auch in Koblenz einen Anlaufpunkt.

Wer am sogenannten „Carfreitag”, dem traditionellen Saisonstart für die Auto- und Tuningszene, nicht den Weg zum Nürburgring antreten oder das Ringerlebnis nachklingen lassen will, findet in Koblenz eine Alternative. Die Location „Nürburgring eSports Koblenz” an der B9 bietet an diesem Tag ab 16 Uhr ein nach eigenen Angaben erlebnisreiches Tuning-Treffen.

„Wir wollen unsere modernen und großzügigen Räumlichkeiten verstärkt für solche und ähnliche Events öffnen und bekanntmachen”, erläutert Geschäftsführer Sebastian Fiedelak die Intention der Veranstaltung. Geplant sind neben intensiver Fachsimpelei, Leckerem von der Bar und heißer Musik vor allem spannende Erlebnisse an den High-Tech-Simulatoren. So kann zum Beispiel virtuell eine sogenannte „Touristenfahrt” über die Nordschleife getestet werden. Angekündigt ist auch das „Beast of the Green Hell”, eine Autoshow mit dem berühmten Mercedes-AMG GT 63 Pro.