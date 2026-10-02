Stieffenhofer-Areal in Koblenz
Wo es nach Keksen roch, wächst in Güls heute Unkraut
Das ehemalige Stieffenhofer-Areal in Koblenz-Güls ist ein verlassener Ort. Hier sieht man, wie sich das Grün zwischen Gebäudetei
Das ehemalige Stieffenhofer-Areal in Koblenz-Güls ist ein verlassener Ort. Hier sieht man, wie sich das Grün zwischen Gebäudeteilen ausbreitet, auch wenn es noch überschaubar ist.
Katrin Steinert

Lidl hat das ehemalige Stieffenhofer-Gelände in Koblenz-Güls gekauft und will es entwickeln. Doch wie schaut die Anlage heute aus, die viele Einheimische und Pendler vom Auto aus kennen? Ein Streifzug. 

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Fabriken schließen und Menschen gehen, ist es eine Frage der Zeit, bis die Natur vorrückt. Auf dem ehemaligen Stieffenhofer-Gelände in Koblenz-Güls sind die Gebäude noch weitgehend unberührt. Dennoch samen sich mehr und mehr Pflanzen aus, wachsen kleine Baumsprösslinge aus Fensterfugen, breiten sich Flechten und Moose auf Treppen und ungenutzten Betonflächen aus.
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