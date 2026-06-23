Die Temperaturen klettern
Wo es in Koblenz bei Hitze Wasser und kühle Orte gibt
Am Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt gibt es einen Trinkwasserbrunnen.
Am Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt gibt es einen Trinkwasserbrunnen.
Matthias Kolk (Archiv). Matthias Kolk

Die Temperaturen in Koblenz klettern weiter Richtung 40 Grad: Wir zeigen, wo man in Koblenz seine leere Wasserflasche kostenlos auffüllen kann – und nennen fünf Orte, die sich für eine schattige Pause in der City eignen.

Lesezeit 3 Minuten
Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz bringt viele noch einmal richtig ins Schwitzen. Aber schuld sind keine unangekündigten Schultests, sondern es ist die Sonne. Gerade in dicht bebauten Gebieten wie der Koblenzer City ist es in diesen Tagen wirklich anstrengend, unterwegs zu sein.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren