Die Temperaturen klettern Wo es in Koblenz bei Hitze Wasser und kühle Orte gibt Matthias Kolk 23.06.2026, 06:30 Uhr

i Am Jesuitenplatz in der Koblenzer Altstadt gibt es einen Trinkwasserbrunnen. Matthias Kolk (Archiv). Matthias Kolk

Die Temperaturen in Koblenz klettern weiter Richtung 40 Grad: Wir zeigen, wo man in Koblenz seine leere Wasserflasche kostenlos auffüllen kann – und nennen fünf Orte, die sich für eine schattige Pause in der City eignen.

Die letzte Schulwoche vor den Sommerferien in Rheinland-Pfalz bringt viele noch einmal richtig ins Schwitzen. Aber schuld sind keine unangekündigten Schultests, sondern es ist die Sonne. Gerade in dicht bebauten Gebieten wie der Koblenzer City ist es in diesen Tagen wirklich anstrengend, unterwegs zu sein.







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