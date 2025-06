Hole ich meine Milch beim Discounter oder im Supermarkt? Noch kann sich der Koblenzer bei seinem Wocheneinkauf in der Innenstadt diese Frage stellen. Im Oktober läuft nach zehn Jahren der Mietvertrag zwischen dem Rewe-Markt und dem Löhr-Center aus – wie es danach weitergeht, steht noch nicht zu 100 Prozent fest. Aber klar ist: Sollte der Vollsortimenter das Einkaufszentrum verlassen, würde für die Menschen in der Altstadt ein wichtiger Nahversorger wegfallen.

Ein Blick auf die Karte verrät: Besonders in der Innenstadt fehlen Supermärkte. Im Rauental gibt es einen HIT-Supermarkt. Einen Edeka findet man zudem in der Südstadt, ein gutes Stück von der Altstadt entfernt. Am Hauptbahnhof gibt es außerdem einen kleinen Rewe to go, aber dies ist ein reiner Automatenladen.

Den Menschen in der Innenstadt bleibt noch der Alnatura erhalten, der jedoch eher was für diejenigen mit einem etwas größeren Geldbeutel ist – genau wie der Denns BioMarkt in der Hohenzollernstraße, der dazu etwas weiter weg ist. Und es gibt den Bus zum Globus in Bubenheim.

Wer es lieber etwas günstiger mag, findet in Bahnhofsnähe einen Lidl und Aldi Süd. In direkter Innenstadtlage gibt es noch einen Nettomarkt und einen Netto City. Lidl und Aldi sind auch im Rauental vertreten, Penny hat zudem einen Standort in der Goldgrube. Auch eine Option sind kleinere Märkte wie der City Markt in der Löhrstraße oder Matta Lebensmittel in der Hohenzollernstraße. Diese Geschäfte haben aber nur eine vergleichsweise kleine Auswahl.

Sollte das nicht ausreichen, bieten die Stadtteile Ehrenbreitstein, Lützel und Karthause ebenfalls Lebensmittelgeschäfte an. So ganz ohne Nahversorger bleiben die Altstädter also nicht. Aber ob Menschen ohne Auto oder Fahrrad mal eben für einen kurzen Einkauf in einen Stadtteil fahren, ist fraglich – besonders ältere Menschen sind nicht mehr so mobil. Sollte der Rewe das Löhr-Center verlassen, müssten sich viele zwischen einem kleineren Sortiment, einem tendenziell teureren Einkauf und einem längeren Fahrweg entscheiden.