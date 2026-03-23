Wie stehen CDU, SPD und Co da? Wo die Parteien in Koblenz besonders stark sind Doris Schneider 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Viele Menschen zählen in der EPG-Arena am Wahlabend die Stimmzettel aus. Die Parteien haben in den einzelnen Stadtteilen zum Teil extrem unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Mirco Klein

In manchen Koblenzer Stadtteilen hat die CDU mehr als 40 Prozent der Stimmen bekommen, in anderen ist die AfD deutlich stärker als im Landesschnitt. Und auch die anderen Parteien haben klare Hochburgen und Kellerbezirke.

In ganz Koblenz haben die Menschen ihre Stimmen für den neuen Landtag abgegeben – aber wenn man auf die Ergebnisse schaut, ist es alles andere als ein einheitliches Bild. In unterschiedlichen Bereichen der Stadt haben die meisten Parteien klare Hochburgen und Kellerbezirke.







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