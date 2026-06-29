Zentral und gut erreichbar Wo die neue Poststation in Koblenz-Rübenach stehen wird Katrin Steinert 29.06.2026, 08:00 Uhr

i Die Poststationen sind rund um die Uhr im Dienst. Auch der Koblenzer Stadtteil Rübenach soll eine bekommen (Symbolbild). DHL Group/Bernd Georg

Die DHL Group plant, eine Poststation für die mehr als 5300 Einwohner von Koblenz-Rübenach aufzustellen. Ortschef Thomas Roos weiß, wo sie stehen soll.

Der Koblenzer Stadtteil Rübenach soll wieder eine Post bekommen – zumindest in Form einer automatisierten Station, die alle Postdienste anbietet: vom Briefmarkenziehen bis zum Päckchen verschicken. Ortschef Thomas Roos erklärt im Telefonat mit unserer Redaktion, dass man in dieser Sache schon relativ weit sei und auch schon einen Standort gefunden hat.







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