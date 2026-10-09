Das sagt Wirtschaftsförderin Wirtschaft VG Weißenthurm: Mehr als nur Gewerbepark? Eva Hornauer 09.10.2026, 16:00 Uhr

i Gut besucht, regional bekannt: Im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich sind viele Unternehmen angesiedelt. Ingo Beller

Im Juli hat Alina Kneip die Stabstellenleitung der Abteilung Wirtschaftsförderung, Tourismus, Klimaschutz und Presse in der VG Weißenthurm übernommen. Unsere Redaktion hat sie gefragt: Was zeichnet den Wirtschaftsstandort aus?

Ob Gewerbepark, Industriegebiete, der klassische Einzelhandel oder die Gastronomie: Der Wirtschaftsstandort in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm ist wichtig, für die VG selbst, die dazugehörigen Gemeinden und auch für den Kreis. Alina Kneip ist seit Juli als Stabstellenleiterin unter anderem für den Bereich Wirtschaftsförderung in der VG zuständig.







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