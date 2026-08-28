Sommerempfang in Koblenz Wirtschaft an Politik: Nicht lang rummachen, handeln! Jan Lindner 28.08.2026, 14:11 Uhr

i Fand gewohnt klare Worte: IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing beim „Sommerabend der Wirtschaft“ in Koblenz. Alexej Zepik

700 Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Behörden: Der Koblenzer Wirtschaftsempfang hat das Who’s who aus der Stadt und der Region zusammengebracht. Es gab klare Forderungen an die Landesregierung. Wie Ministerpräsident Gordon Schnieder reagierte.

Einmal im Jahr treffen sich die Firmenbosse, die Entscheider aus Politik und Behörden aus Koblenz und der Region traditionell zum festlichen Austausch. An diesem „Sommerabend der Wirtschaft“ gibt es viele gute Gespräche, hin und wieder ein großes Wiedersehen, und ein paar Geschäfte dürften auch abgeschlossen oder zumindest angebahnt werden.







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