700 Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Behörden: Der Koblenzer Wirtschaftsempfang hat das Who’s who aus der Stadt und der Region zusammengebracht. Es gab klare Forderungen an die Landesregierung. Wie Ministerpräsident Gordon Schnieder reagierte.
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Einmal im Jahr treffen sich die Firmenbosse, die Entscheider aus Politik und Behörden aus Koblenz und der Region traditionell zum festlichen Austausch. An diesem „Sommerabend der Wirtschaft“ gibt es viele gute Gespräche, hin und wieder ein großes Wiedersehen, und ein paar Geschäfte dürften auch abgeschlossen oder zumindest angebahnt werden.