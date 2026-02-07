Verlorenes Handwerk an Mosel
Wird Trockenmauerbau zum immateriellen Kulturerbe?
Trockenmauerbau ist ein Handwerk, das immer mehr verloren geht. Das will die Regionalinitiative Faszination Mosel ändern, sie bewirbt das Handwerk für die Aufnahme als immaterielles Kulturerbe.
Lucky Luxem

Trockenmauerbau – das Handwerk ist vom Aussterben bedroht. Dabei ist es wichtig. Nicht nur in der Mosel, sondern in ganz Deutschland. Es gibt Bestrebungen, das Handwerk als immaterielles Kulturerbe aufwerten zu lassen.

Sie stützen Weinberge, tragen enorm zum Artenschutz bei und prägen dabei auch das Landschaftsbild an Mosel und Mittelrhein: Die Rede ist von Trockenmauern. Das Handwerk, das dahintersteckt, droht zu verschwinden. Damit das jahrhundertealte Wissen nicht komplett verloren geht, will die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ gemeinsam mit einer engagierten Gruppe für den Erhalt einsetzen.

