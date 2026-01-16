Ein unterirdisches Rohrsystem, über das ein ganzer Stadtteil klimaschonend mit Wärme versorgt wird: Die Kommunale Wärmeplanung hat ein flächendeckendes Wärmenetz für die Koblenzer Altstadt ins Gespräch gebracht. Doch umsetzbar ist das wohl nicht.
Wie heizen Menschen in der Koblenzer Altstadt in der Zukunft? Nicht wenige Hausbesitzer machten sich zuletzt Hoffnungen auf ein flächendeckendes Wärmenetz, immerhin wurde der Altstadt im Zuge der Kommunalen Wärmeplanung durchaus Potenzial in dieser Sache bescheinigt.