Investor gibt Sachstand Wird Koblenzer „Fahrrad-Franz-Gebäude“ aufgestockt? Jan Lindner 04.12.2025, 15:00 Uhr

i Das "Fahrrad-Franz-Gebäude" in der Koblenzer Löhrstraße sollte deutlich erhöht werden. Alexej Zepik

Das „Fahrrad-Franz-Gebäude“ in der Koblenzer Löhrstraße sollte deutlich höher werden. Dieser Plan ruhte eine Weile, nimmt jetzt aber wieder Fahrt auf, wie Investor Ralf Schäfer unserer Zeitung sagt. Seine Familie ist Inhaberin der Fahrrad-XXL-Häuser.

Das Gebäude in der Koblenzer Innenstadt an der Ecke Löhrstraße/Pfuhlgasse dürfte vielen inzwischen als „Fahrrad-Franz-Gebäude“ bekannt sein. In dem westlichen Einfahrtstor zur Innenstadt gibt es seit einigen Jahren eine Filiale von Fahrrad Franz XXL. Das Gebäude wollte die Investorenfamilie Schäfer unter dem Projektnamen Westgate deutlich aufstocken.







