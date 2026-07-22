Kaufhaus-Standort gefährdet Wird Galeria in der Koblenzer Löhrstraße geschlossen? Doris Schneider 22.07.2026, 13:06 Uhr

i Die Galeria-Filiale in der Löhrstraße in Koblenz steht auf einer Prüfliste des Unternehmens – wieder einmal. Ob das Haus in Zukunft Bestand hat, ist ungewiss. Alexej Zepik

Früher Kaufhof, seit ein paar Jahren Galeria: Das große Warenhaus in der Koblenzer Löhrstraße hat bewegte Zeiten hinter sich, war mehrfach von Schließung bedroht. Bisher ging es immer gut aus – diesmal auch?

Spielwaren, Handtaschen, Socken, Geschirr: Im Koblenzer Kaufhaus Galeria bekommt man vieles. Noch. Denn der Standort in der Löhrstraße, der schon mehrfach geprüft wurde, wenn der Handelsriese in den vergangenen Jahren Filialen geschlossen hat, wird erneut kritisch bewertet – gemeinsam mit insgesamt 33 Filialen bundesweit, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) schreibt.







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