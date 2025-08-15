Die Drohnenshow war nach Rhein in Flammen in Koblenz in aller Munde. Der Veranstalter bekam zahlreiche Rückmeldungen und sieht auch Verbesserungsbedarf für eine mögliche Neuauflage. Ob es die geben wird, ist noch nicht final entschieden.

Zu einem Thema hatte in den vergangenen Tagen in Koblenz fast jeder eine Meinung: die erste Drohnenshow bei Rhein in Flammen. Die Koblenz-Touristik, Organisator des Traditionsfests in Koblenz, erhielt zahlreiche Rückmeldungen. Wie die ausgefallen sind und was bei einer möglichen nächsten Drohnenshow noch verbessert werden kann, erzählt Marketingchef Jan Moryson unserer Zeitung.

Am späten Abend des 9. August waren über der Festung Ehrenbreitstein hunderte blinkende Lichter zu sehen. Die 400 Drohnen choreografierten mit präzisen Flügen ganz unterschiedliche Motive in den Nachthimmel, darunter die Koblenzer Seilbahn, den Kaiser vom Deutschen Eck oder den spuckenden Schängel. Die erste Drohnenshow bei Rhein in Flammen in Koblenz sorgte vor allem für eins: viele Posts mit Reaktionen in den sozialen Medien.

„Allein auf Instagram wurden am Veranstaltungswochenende rund 800.000 Views erzielt – mehr als das Zehnfache eines durchschnittlichen Wochenendes“, berichtet Jan Moryson. Rückmeldungen erhielten er und das Team der Touristik aber nicht nur übers Internet, sondern auch in persönlichen Gesprächen oder per E-Mail. Der Grundtenor? „Überwältigend positiv. Das Zusammenspiel von Drohnen und Feuerwerk wurde vielfach als emotional und stimmig beschrieben.“

Mit Publikwerden der Pläne für die erste Drohnenshow betonten Vertreter der Koblenz-Touristik stets, die Show mit den Fluggeräten solle das weiterhin sehr beliebte Feuerwerk nicht ersetzen, sondern ergänzen. Bei vielen Zuschauern kam diese Botschaft offenbar an. Moryson sagt: „Die Diskussion um die Drohnenshow war – bei aller Emotionalität – in weiten Teilen unideologisch, sachlich und konstruktiv. Genau das war unser Ziel. Es ging nicht um ein Entweder-oder, sondern um die Frage, wie moderne und klassische Elemente gemeinsam wirken können.“

Der Ton macht die Musik – aber noch nicht optimal

Trotzdem: Optimal lief an jenem Samstagabend noch nicht alles. „Technisch können wir noch besser werden, vor allem beim Ton“, sagt Moryson. Das Konrad-Adenauer-Ufer war während der Show brechend voll mit Menschen. Je nachdem, wo man stand, hörte man von der Begleitmusik nur wenig bis nichts.

„Auch, was die Inszenierung angeht – also das Zusammenspiel von Drohnen, Musik und Pyrotechnik – gibt es noch viel Potenzial. Da haben wir in diesem Jahr viel gelernt und würden am liebsten direkt wieder in die Konzeption einsteigen“, so Moryson. Doch ob es in 2026 wieder eine Drohnenshow geben wird, ist aktuell noch nicht sicher – beziehungsweise steht die Entscheidung noch aus.

Die Stimmung im Team sei klar pro Drohnenshow, „aber wir werden in den nächsten Wochen eine nüchterne Gesamtabstimmung vornehmen“. Eine wichtige Frage bleibt die Finanzierung. In diesem Jahr sponserte die EVM die Drohnenshow. „Die stetig steigenden Kosten für Sicherheit, Infrastruktur und Logistik engen den Spielraum für Unterhaltendes spürbar ein“, weiß Jan Moryson. Es gelte, Prioritäten klug zu setzen. Wie hoch die Drohnenshow auf dieser Liste steht, bleibt abzuwarten.