Wird die ehemalige Gaststätte Zur Sonne umgebaut?

Am Donnerstag tagt der Stadtrat Mülheim-Kärlich. Mit auf der Tagesordnung stehen die Umbau- und Sanierungskonzepte für das Rathaus, die Alte Kapelle und das ehemalige Gasthaus Zur Sonne. Bei einem dieser Projekte wird es wohl Diskussionen geben.
Über Großprojekte zu sprechen, das sind die Mitglieder des Mülheim-Kärlicher Stadtrates durchaus gewohnt. Sei es das Tauris oder die Sanierung der Industriestraße im Gewerbepark – Angst vor großen Eurobeträgen sollte man bei diesen Themen nicht haben.