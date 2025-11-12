Stadtrat Mülheim-Kärlich tagt Wird die ehemalige Gaststätte Zur Sonne umgebaut? 12.11.2025, 13:56 Uhr

i Mitten im Ortskern von Mülheim-Kärlich liegt die ehemalige Gaststätte Zur Sonne. Vor gut fünf Jahren wurde das Gebäude von der Stadt gekauft. Was passiert nun mit dem Gebäude? Im Stadtrat wird nun unter anderem über eine Sanierung des Gebäudes abgestimmt. Eva Hornauer

Am Donnerstag tagt der Stadtrat Mülheim-Kärlich. Mit auf der Tagesordnung stehen die Umbau- und Sanierungskonzepte für das Rathaus, die Alte Kapelle und das ehemalige Gasthaus Zur Sonne. Bei einem dieser Projekte wird es wohl Diskussionen geben.

Über Großprojekte zu sprechen, das sind die Mitglieder des Mülheim-Kärlicher Stadtrates durchaus gewohnt. Sei es das Tauris oder die Sanierung der Industriestraße im Gewerbepark – Angst vor großen Eurobeträgen sollte man bei diesen Themen nicht haben.







