„Sparkassen-Airena“ in Koblenz Wird das hier der neue Pilgerort für Freizeitsportler? Matthias Kolk 19.03.2026, 11:14 Uhr

i Wo hier im Vordergrund noch Schotter liegt, sollen Koblenzer im Sommer bereits Padel-Tennis spielen können. Der Bau der "Sparkassen-Airena", einer überdachten Freiluftsportanlage in Metternich, nimmt Formen an. Alexej Zepik

Unterm Dach und trotzdem draußen: Das Konzept der neuen Sportanlage, die in Koblenz gebaut wird, ist ungewöhnlich – genauso wie ein paar der Angebote, die Freizeitsportler in der „Sparkassen-Airena“ ausprobieren können. Was Nutzer dort bald erwartet.

„Wir bauen hier so gesehen einen Prototyp, den es in der Form noch nicht gibt.“ Die Worte, die David Follmann über das Bauwerk im Metternicher Feld verliert, vor dem er steht, klingen im ersten Moment unpassend. Schließlich ragt nur ein rot verkleidetes Hallendach auf zehn Meter hohen Stelzen empor.







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