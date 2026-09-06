Bürgerbegehren im Rat Thema Wird Baumschutzsatzung in Koblenz wieder eingeführt? Jan Lindner 06.09.2026, 10:00 Uhr

i In Koblenz könnte die Baumschutzsatzung wieder eingeführt werden. Alexej Zepik

Müssen Koblenzer Grundstückseigentümer davor bewahrt werden, Bäume auf ihrem Anwesen zu fällen? Diese Frage wird auch in der Stadtpolitik seit Jahren sehr emotional und kontrovers diskutiert. Jetzt deutet sich wieder eine Änderung an.

Es braucht eine Baumschutzsatzung, es braucht keine – und jetzt doch wieder eine? In der Koblenzer Stadtpolitik wird dieses Thema seit Jahren sehr hitzig diskutiert. Die Gegner sagen: Man sollte Grundstückseigentümern nicht in ihren Garten hineinregieren, sie gehen auch so verantwortlich genug mit ihren Bäumen um.







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