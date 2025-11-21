Unternehmen strukturiert um Wird auch der Saturn im Forum Mittelrhein Media Markt? 21.11.2025, 16:30 Uhr

i Ein Schild mit den Schriftzügen von Media Markt und Saturn, aufgenommen vor der Firmenzentrale der MediaMarktSaturn-Gruppe. (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Armin Weigel

Seit Kurzem gibt es in Koblenz mehr Media Märkte als Saturn-Filialen. Eine Sprecherin der Unternehmensgruppe äußerte sich nun dazu, ob auch der letzte Saturn in Koblenz bald anders heißt.

Jüngst wurde der Saturn in Bubenheim zu einem Media Markt umgewandelt und nach einem Umbau neu eröffnet. Damit gibt es in Koblenz nur noch einen Saturn im Forum Mittelrhein. Die Frage ist: Wird dieser in absehbarer Zeit auch ein Media Markt sein?In ganz Rheinland-Pfalz gibt es nur noch drei Saturn-Filialen, demgegenüber stehen mittlerweile 16 Media Märkte.







