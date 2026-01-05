Hilfe für geflüchtete Familien Wird an Gemeinschaftsunterkunft am Rhein gearbeitet? Doris Schneider 05.01.2026, 12:30 Uhr

i Direkt neben dem Hotel Kleiner Riesen am Rhein in der Koblenzer Vorstadt liegt das Gebäude, das die Stadt in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge umbauen möchte. Lang war es still geblieben um das Projekt, jetzt scheint sich etwas zu tun. Doris Schneider

Als die Pläne bekannt wurden, gab es viel Kritik, dann aber ist es ruhig geworden um die geplante Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge unmittelbar in den Koblenzer Rheinanlagen. Nun scheinen die Arbeiten zu beginnen – Infos gibt es aber kaum.

Ein Zaun steht im rückwärtigen Teil hinter dem Gebäude der ehemaligen Bundespolizei an den Koblenzer Rheinanlagen, direkt neben dem Hotel Kleiner Riesen. Geht es nun los mit den Arbeiten an dem Gebäude? Es gehört dem Bund und soll laut Plänen der Stadt in eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen umgebaut werden.







