Ein-Standort-Lösung des GKM Wird am Koblenzer BWZK eine neue Riesen-Klinik gebaut? Jan Lindner 15.09.2026, 17:30 Uhr

i Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus mit Neubau (links): Auf dem Gelände könnte eine neue Riesen-Klinik entstehen. Ingo Beller

Die Zusammenlegung der Koblenzer Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift ist seit rund zehn Jahren fest geplant. Jetzt gibt es eine neue Dynamik: Die neue Riesen-Klinik könnte in Kooperation mit und direkt neben dem BWZK gebaut werden.

Seit gut zehn Jahren wird geplant, gesprochen, verhandelt. Doch die sogenannte Ein-Standort-Lösung, die Zusammenlegung der Koblenzer Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift, ist noch immer nicht realisiert. Dabei ist ebenso lange klar: Beide Kliniken sind stark sanierungsbedürftig, die Bedingungen für die Mitarbeiter teils widrig.







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