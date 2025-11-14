„Wir rennen immer den Managementfehlern hinterher“

ZF, Novelis und Stabilus: Allesamt wollen sie in Koblenz Stellen abbauen. Dagegen wehren sich die Betriebsräte und IG Metall hartnäckig. Im großen RZ-Interview zeigen ihre Vertreter Lösungen auf, erklären Hintergründe – und geben sich kampfeslustig.
Lesezeit 8 Minuten
Sie wirken entschlossen, konzentriert, gut organisiert und kämpferisch: Die Koblenzer Betriebsvorsitzenden von ZF, Novelis und Stabilus sowie IG-Metall-Vertreter sind in die Rhein-Zeitungs-Redaktion gekommen, um die Lage im Koblenzer Industriegebiet zu besprechen – und ihre Sicht auf die von den Firmen unter der Überschrift „Transformationsprozesse“ laufenden Stellenabbaupläne ihrer jeweiligen Arbeitgeber darzulegen.