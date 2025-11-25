Professor Mießner über Koblenz „Wir müssen eine aktive Wohnungspolitik betreiben“ 25.11.2025, 10:05 Uhr

i Ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Karthause in Koblenz Thomas Frey/picture alliance/dpa (Archiv)

Michael Mießner ist überzeugt: Im ländlich geprägten RLP steigt der Druck auf dem Wohnungsmarkt ebenso wie in Großstädten. Im Interview sagt der Wirtschaftsgeograph, was die Politik aus seiner Sicht jetzt tun muss – und wie die Lage in Koblenz ist.

Michael Mießner hat den Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz ganz genau im Blick. Der Professor für Wirtschaftsgeographie an der Universität in Trier hat eine Studie zur Wohnungsfrage im Bundesland erarbeitet und resümiert: Auch in einem so ländlich geprägten Bundesland wie Rheinland-Pfalz wird bezahlbarer Wohnraum für manche immer knapper.







