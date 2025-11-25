„Wir müssen eine aktive Wohnungspolitik betreiben“

Michael Mießner ist überzeugt: Im ländlich geprägten RLP steigt der Druck auf dem Wohnungsmarkt ebenso wie in Großstädten. Im Interview sagt der Wirtschaftsgeograph, was die Politik aus seiner Sicht jetzt tun muss – und wie die Lage in Koblenz ist.
Michael Mießner hat den Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalz ganz genau im Blick. Der Professor für Wirtschaftsgeographie an der Universität in Trier hat eine Studie zur Wohnungsfrage im Bundesland erarbeitet und resümiert: Auch in einem so ländlich geprägten Bundesland wie Rheinland-Pfalz wird bezahlbarer Wohnraum für manche immer knapper.