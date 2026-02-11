Koblenzer Carnevals-Club
„Wir interpretieren den Karneval modern“
Thomas Welsch ist KCC-Vorstandsmitglied. Das Foto zeigt ihn mit seiner Ehefrau Katharina beim Rosenmontagszug 2025.
Thomas Welsch ist KCC-Vorstandsmitglied. Das Foto zeigt ihn mit seiner Ehefrau Katharina beim Rosenmontagszug 2025.
Thomas Welsch

Die KG Rheinfreunde gibt es seit 1845, die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft seit 1847 – den Koblenzer Carnevals-Club dagegen erst seit elf Jahren. Aber das ist nur eine Sache, in der der KCC anders ist. Ein Interview mit Vorstand Thomas Welsch.

Lesezeit 2 Minuten
Der Koblenzer Carnevals-Club (KCC) feiert auch in dieser Session wieder seine traditionelle Schwerdonnerstagsparty ab 11.11 Uhr an der Liebfrauenkirche. Doch dieses Mal wird die Feierei von einem besonderen Anlass begleitet: Der junge Karnevalsverein existiert seit nunmehr närrischen elf Jahren.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren