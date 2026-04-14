Für das Jahr 2025 erhält die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ einen Zuschuss von der Stadt – so beschloss es der Rat einstimmig. Die Höhe des Zuschusses orientiert sich an den Mitgliedsbeiträgen der Interessen- und Aktionsgemeinschaft.
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Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich e.V.“ erhält von der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 56.323 Euro. Dies beschloss der Stadtrat einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung. Der Zuschuss entspricht der Höhe der von der Interessen- und Aktionsgemeinschaft mitgeteilten Mitgliedsbeiträge.