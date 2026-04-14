Im Stadtrat beschlossen
„Wir in Mülheim-Kärlich“ erhält 56.000 Euro Zuschuss 
Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich e.V.“ erhält von der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2025 einen Zuschuss in H
Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich e.V.“ erhält von der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 56.323 Euro. Ziel der Projektgemeinschaft ist es, die wirtschaftlichen Belange der Stadt zu stärken. Ein Großteil der wirtschaftlichen Stärke Mülheim-Kärlichs liegt im Gewerbepark.
Winfried Scholz

Für das Jahr 2025 erhält die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ einen Zuschuss von der Stadt – so beschloss es der Rat einstimmig. Die Höhe des Zuschusses orientiert sich an den Mitgliedsbeiträgen der Interessen- und Aktionsgemeinschaft.

Lesezeit 1 Minute
Die Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich e.V.“ erhält von der Stadt Mülheim-Kärlich für das Jahr 2025 einen Zuschuss in Höhe von 56.323 Euro. Dies beschloss der Stadtrat einstimmig auf seiner jüngsten Sitzung. Der Zuschuss entspricht der Höhe der von der Interessen- und Aktionsgemeinschaft mitgeteilten Mitgliedsbeiträge.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren