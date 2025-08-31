Wein, Kultur und Lebensfreude prägt das Winninger Moselfest. Gerade rechtzeitig zum Start des ältesten Winzerfestes Deutschlands strahlte die Sonne standesgemäß mit den Besuchern um die Wette. In den nächsten zehn Tagen geben im schmucken Moseldorf erlesene Weine aus den berühmten Steillagen, die pulsierende Atmosphäre im Weinhof, gelebte Traditionen wie das Moselfestspiel und der Weinmarkt, mitreißende Stimmung bei Musik und Tanz, der Genuss von kulinarischen und flüssigen Leckerbissen, spektakulärer Feuerzauber über der Mosel sowie pure Lebensfreude den Takt vor.

i Andreas Lang vom Verein "Moselfest" und die Winninger Weinhoheiten bei der Eröffnung des diesjährigen Moselfests. Erwin Siebenborn

Nach alter Tradition formierte sich zur Eröffnung ein Festzug mit der Winzerkapelle, dem Trommler- und Pfeifercorps, den Jungwinzern und Schröterzunft, Trachten- und Tanzgruppen, den Lehmer Razejungen, der Zunft der Stadtschröter aus Traben-Trabach, der Winninger Weinkönigin Hanna, Weinhex Sofie und zahlreichen Weinhoheiten von Mosel und Rhein durch die winkligen Gassen zum festlich geschmückten Weinhof. Edle Tropfen flossen reichlich. Am Hexenbrunnen und an den Qualitätsweinständen hatten Kenner und Genießer die Qual der Wahl. Ausgesuchte Spitzenweine und viele flüssige Schätzchen aus den Winninger Weinkellern fanden ihre Fans.

i Spätestens beim Weinhex-Lied schäumt die Stimmung beim Moselfest traditionell über. Erwin Siebenborn

„In Winningen wird Wein gelebt – und gefeiert“ lobte ein Freundeskreis aus dem Bergischen Land das Moselfest. Die Festgäste ließen sich von der besonderen Atmosphäre und tollen Stimmung des Moselfestes gerne verzaubern. Auch Horst Schulze, ehemaliger Chef der internationalen Hotelgruppe Ritz-Carlton und Winninger Ehrenbürger, lässt sich das Moselfest selten entgehen. Für den gebürtigen Winninger ist das Fest immer wieder ein Stück Identität und stärkt seine Verbundenheit mit der Heimat. Zum neuen Winninger Ehrenwinzer wurde Sascha Monschauer ernannt. Die Ehrung des Vorstandsvorsitzenden der VR Bank RheinAhrEifel und die damit verbundene Aufnahme in die Winninger Weingilde erfolgte im festlichen Rahmen der „Historischen Zinntafel“.