Handlese im Weinberg Winninger Kinder ernten in ihrem eigenen Wingert Erwin Siebenborn 24.09.2025, 12:00 Uhr

i Behutsam wurden die Trauben von den Reben geschnitten. Schließlich erkennen die Kinder den hohen Wert der edlen Früchte. Erwin Siebenborn

Einmal wie ein Winzer arbeiten: In Winningen durften Kinder in diesem Jahr im Kinderwingert diese Erfahrung machen. Nun stand die Lese an.

Der Höhepunkt in jedem Winzerjahr ist die Weinlese. Das gilt natürlich auch im Kinderwingert. Entsprechend groß war die Vorfreude von 20 Winninger Kindern bei der Lese in „ihrem“ Weinberg. Schließlich beobachteten sie die Entwicklung der Vegetationsperiode vom Frühjahr bis zum Herbst, das Wachstum der Reben, die Flora und Fauna im Wingert und vor allem die Reifeentwicklung der Trauben.







