140 Menschen auf den Beinen Winningen zeigt Flagge für Demokratie 04.02.2025, 18:45 Uhr

i An einer Demonstration haben am späten Dienstagnachmittag gut 140 Menschen in Winningen teilgenommen. Tim Kosmetschke

Für Demokratie und Zusammenhalt haben 140 Menschen in Winningen an der Mosel Flagge gezeigt. Sie nahmen an einer Kundgebung teil.

An einer Demonstration haben am späten Dienstagnachmittag nach Polizeiangaben etwa 140 Menschen in Winningen teilgenommen. Das Motto der Demo lautete: „Winningen setzt ein Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt“.Die AfD hatte zu diesem Zeitpunkt einen Informationsstand in Winningen am Markt errichtet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen