Höhere Nachfrage als Angebot Winningen will Gewerbegebiet am Flugplatz vergrößern Johannes Kirsch 02.12.2024, 13:00 Uhr

i So sieht die Einfahrt zum Winninger Gewerbegebiet derzeit aus. Das Erscheinungsbild könnte sich aber bald ändern, denn weitere Betriebe wollen sich hier ansiedeln. Johannes Kirsch

Höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer erhofft sich die Ortsgemeinde Winningen an der Untermosel von der Erweiterung ihres Gewerbegebiets am Flugplatz. Interessierte Gewerbebetriebe gibt es laut Ortsbürgermeister Achim Reick genug.

Das Gewerbegebiet am Winninger Flugplatz befindet sich in exponierter Lage nahe Koblenz, unweit der Mosel und in kurzer Entfernung zur Autobahnanschlussstelle Metternich. Es gilt als sehr sauber, ordentlich, verhältnismäßig ruhig und verfügt über einige moderne Unternehmen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen