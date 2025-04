Alte Traditionen ganz modern: „How to ditsch“ ist die Anleitung im Internet überschrieben, die die Besucher ins Winninger Eierkibben einführt. Und, wie geht es am besten? Zwei Expertinnen wissen Rat.

Winninger Wein ist weltbekannt, nun ist auch das Ostereierkibben auf dem besten Weg, internationale Anerkennung zu erlangen. Denn Ostereierkibben „gibbet jetz uff Inglisch”: „How To Ditsch“ ist die Anleitung überschrieben, die sich auf der Homepage der Gemeinde zum Fest am Ostersonntag findet.

Mit dieser Anleitung werden auch endlich die Diskussionen um die ewige Frage überflüssig, wie man wirklich richtig ditscht. Ist die runde Seite widerstandsfähiger als die spitze? Oder wie die Winninger sagen: Gewinnt „Schbetz oder Oarsch?”

„Ber härren Schbetz? Ber härren Oarsch?“

So hört sich die Suche nach den Gegnern auf Winningerisch an

Das Spiel ist an Kommunikationsmöglichkeiten unschlagbar. Denn zuerst muss eine Gegnerin oder ein Gegner gefunden werden. Dann gilt es, sich zu einigen, ob zunächst die Spitze oder das Hinterteil Ziel des Kampfes ist. Auf Winningerisch hört sich das so an: „Ber härren Schbetz? Ber härren Oarsch?” Und dann: eins, zwei, drei, ditsch! Wer die Spitze und das Hinterteil des gegnerischen Eis eindrückt, hat gewonnen.

Der Spaß kommt automatisch, das bunte Eiertreiben macht immer wieder neue Kontaktaufnahmen notwendig. Denn beendet ist die Runde erst, wenn beide Eierseiten platt sind. Dann muss das Ei an Gewinnerin oder Gewinner ausgeliefert werden.

i Julia Scherf vom Verein Moselfest und Heike Bode (rechts) von der Touristik: Der Spaß ist auch schon beim Test vorprogrammiert. Wolfgang Lucke

Die Geheimtipps für die Schlacht kommen von absoluten Insiderinnen und langjährigen Profis im Eierditschen, Julia Scherf vom Verein Moselfest und Heike Bode von der Touristik. Julia Scherf fasst ihre Erkenntnisse zusammen: „Man kann nicht genau sagen, ob eine Eierseite besser ist als die andere.”

Es sei auch wissenschaftlich nicht restlos geklärt, ob der aktivere oder der passivere Ditscher gewinnt. Es kommt wohl sehr darauf an, in welcher Weise das Ei in die Schlacht geführt wird. Heike Bode: „Fest umschlossen von der Hand, die Angriffsfläche möglichst klein halten und mutig angreifen.”

Es gibt offizielle Kibben-Eier, damit keiner pfuscht

Und natürlich stehen beide für einen Test bereit. Ganz schnell werden leichte Schwächen in der Haltungsnote mit fürchterlichen Zerstörungen bestraft. Und eine Erkenntnis bleibt haften: Ein bisschen Glück kann nicht schaden. Übrigens: Damit keiner mit Betoneiern auf die Piste geht, werden die offiziellen Kibben-Eier bei einem neutralen Lieferanten bezogen. Entstanden ist das lustige Ostervergnügen in den 70er-Jahren, wohl im Umfeld vom Händler Eier-Fritz in der Osterstraße.

Überhaupt steht Ostern in Winningen hoch im Kurs. Schon am Gründonnerstag ist der Ort mit dem Aufhängen der Fahnen in die Feierlichkeiten zur Saisoneröffnung gestartet. Wegen einer Baustelle am Winninger Weinbrunnen findet das eigentliche Ostereierkibben am Ostersonntag auf dem Marktplatz statt.

Winninger Eierwein darf nicht fehlen

Ab 11 Uhr boxt hier sozusagen das Huhn. Natürlich gibt es neben Eiern auch die beliebten Zutaten Glühwein und den original Winninger Eierwein. Achtung, Insiderhinweis: „Der haut rein”. Als Veranstalter fungieren der Verein Moselfest Winningen und das Trommler- und Pfeifer-Corps Winningen. Der Winninger Turnverein bietet Spiel und Spaß für die kleinen Gäste und Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung steht traditionsgemäß die Winzerkapelle Löf bereit.

Diese Ausflüge in die Region lohnen sich ebenfalls

In Kobern-Gondorf findet am Ostersonntag wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem historischen Marktplatz neben kreativen Arbeiten von Kunsthandwerkern auch Produkte wie etwa Senf, Essig, Gewürze und Heilkräuter zu kaufen.

Schon am Ostersamstag verwandelt sich das Mayener Grubenfeld in eine riesige Lichtlandschaft. Historische Kräne, imposante Basaltwände und der idyllische Silbersee werden nach Angaben der Veranstalter kunstvoll illuminiert. Los geht es bei Einbruch der Dunkelheit um 20:45 Uhr.

Die Ehrenburg bei Brodenbach erwacht am Ostersonntag aus ihrem Winterschlaf. Zum Start in die neue Saison gibt es von 11 bis 17 Uhr das Ehrenburger Frühlingsfest mit Musik, altem Handwerk und fröhlichem Wettstreit. Neben Wettbewerben im Bogen- und Katapultschießen können Besucher schmieden, töpfern und schnitzen. In der Hofküche gibt es den Angaben zufolge zum Osterfest auch „österliche Leckereien“.

Für Ostersonntag und Ostermontag lädt das Deutsche Bahn Museum Koblenz von 10 bis 16 Uhr zum Osterfest ein. Dabei versteckt der Osterhase bunte Eier auf dem Museumsgelände. Neben der Ostereiersuche gibt es mehr als 50 historische Lokomotiven sowie 50 Reisezug- und Güterwagen zu bestaunen. Am Ostermontag gibt es noch eine besondere Überraschung: eine Fahrt mit dem Osterhasen-Express. luc