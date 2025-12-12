Verlorene Räume Winningen verkauft sein Rathaus – um es zu retten Annika Wilhelm 12.12.2025, 13:00 Uhr

i Das Rathaus in Winningen ist ein echtes Schmuckstück. Doch im inneren warten einige verlorene Räume, die den wahren Zustand des Gebäudes verraten. Annika Wilhelm

Das Rathaus in Winningen ist schön anzusehen. Innen wird es jedoch immer mehr zu einem Ort des Vergessens, je höher man die Treppenstufen steigt. Die Gemeinde will nicht, dass das denkmalgeschützte Gebäude weiter verkommt – und fand eine Lösung.

Mitten in Winningen, in der August-Horch-Straße, steht ein auffallendes Gebäude: Schon beim ersten Blick erkennt man, dass es ein historisches Haus ist. Eines, das das Ortsbild prägt. Im ersten Stock gibt es mehrere Erker, die Fensterbänke sind mit Blumen geschmückt.







