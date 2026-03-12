Rettung für weltbekannte Lage Winningen und Koblenz wollen für den Weinbau Grenzen verschieben Thomas Brost 12.03.2026, 13:00 Uhr

i Die weltbekannte Weinlage Winninger Röttgen liegt auf zwei Gemarkungen: auf Gülser und auf Winninger Terrain. Das soll sich ändern. Judith Nick

Ein Flächentausch soll den Namen „Winninger Röttgen“ sichern: Wegen des neuen Weinrechts müssen die Gemarkungsgrenzen neu gezogen werden, damit die Spitzenweine ihre Bezeichnung behalten. Nun befassen sich die Gremien mit den Details des komplexen Verfahrens.

Der Flächentausch zwischen der Gemeinde Winningen und der Stadt Koblenz nimmt Fahrt auf. Weil auch die Grenze des Landkreises Mayen-Koblenz verschoben wird, hat sich der Kreistag MYK in seiner jüngsten Sitzung erstmals mit der Thematik befasst. Einmütig ist das Ansinnen der Gemeinde Winningen im Kreistag zur Kenntnis genommen worden, ohne dass eine Aussprache gewünscht wurde.







