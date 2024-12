Winninger Einwohnerversammlung Winningen: Planwagenfahrten sollen gesitteter ablaufen Johannes Kirsch 03.12.2024, 14:00 Uhr

i Den Tourismus im Ort fördern und gleichzeitig den Einwohnern ein ruhiges und ungestörtes Wohnen ermöglichen. Beides habe er sich zum Ziel seiner Amtszeit gesetzt, betonte Winningens Ortsbürgermeister Achim Reick auf einer Einwohnerversammlung. Um beim Thema Planwagenfahrten eine Balance zu finden, lud er kürzlich zu einem runden Tisch ein. Johannes Kirsch

Zuletzt häuften sich Beschwerden – Bei einem Vermittlungsgespräch einigten sich Gemeinde und Unternehmen auf klare Regeln

Einst als neuer Tourismusmagnet gepriesen, gehören Planwagenfahrten in vielen Orten an der Mosel zu einer Art von Attraktionen, an der Gäste aus nah und fern sich erfreuen sollen. Auf nostalgisch anmutenden Vehikeln durch schmale Wingertswege fahren und in geselliger Runde sowohl Wein als auch Musik genießen.

