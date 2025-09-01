Ein turbulentes Theaterstück gehört zum Winninger Moselfest ebenso dazu wie exzellente Spitzenweine aus den Steillagen. In diesem Jahr machten sich die Darsteller daran, das Geheimnis um die Winninger Weinhex’ zu lüften.

Seit mehr als 90 Jahren gehört ein heiteres wie turbulentes Theaterstück zum Winninger Moselfest ebenso dazu wie exzellente Spitzenweine aus den Steillagen, Weinkönigin und Weinhex, Winzerzug und Weinmarkt, die Zinntafel, musikalische, kulturelle und kulinarische Leckerbissen und ein spektakulärer Feuerzauber über der Mosel. Beim turbulenten Spiel treffen Winninger Laiendarsteller mit beachtlichem komödiantischem Potenzial ins Schwarze. Pikantes Lokalkolorit, Winninger Lebensart, kernige Mundart, Musik, Tanz, Gesang sowie reichlich Schalk im Nacken verleihen der Aufführung auf dem Marktplatz Würze und Identität.

i Der Wahrheit über die Winninger Weinhex spürt das diesjährige Moselfestspiel nach. Die Akteure agieren auf der Bühne am Marktplatz mit inspirierender Spielfreude. Erwin Siebenborn

In diesem Jahr ging das Theaterensemble der Winninger Weinhex‘ auf den Grund. Zum Inhalt: Die geschichts- und kulturbeflissene Apothekerin Walburga Schlickmann (Julia Scherf) blättert in alten Schriften und findet neue Erkenntnisse über die legendäre Gestalt des Moseldorfes. Walburga ist deshalb der Überzeugung, dass die Geschichte des Winninger Wahrzeichens neu geschrieben werden muss. Ein Marketingteam nimmt sich der Sache an und möchte mittels eines „Relaunch“ frische touristische Akzente für Winningen setzen. Dank eines historischen Szenenwechsels kommt man der Wahrheit zwar näher, aber die tatsächliche Variante bleibt im Dunkel der Geschichte. Nur eins ist und bleibt bestehen: Der Winninger Hexenwein ist und bleibt für immer ein Lebenselixier und unübertroffen.

i Die Aufführung beinhaltet auch Show- und Volkstänze der Winninger Winzer-, Trachten- und Tanzgruppe. Erwin Siebenborn

Das amüsante und temporeiche Bühnenerlebnis mit Situationskomik, Verwicklungen und inspirierender Musik stammt aus der Feder des Winninger Festspiel-Erfolgsautors Walter Wolf. Bereichert wird die Aufführung mit Show- und Volkstänzen der Winninger Winzer-, Trachten- und Tanzgruppe und den Kinder- und Jugendformationen. Weitere Aufführungen im Rahmen des Moselfestes: Mittwoch, 3. September, um 19 Uhr, Samstag, 6. September, 20 Uhr, und am Sonntag, 7. September, um 15 Uhr auf dem Marktplatz.