Weihnachtsstimmung im Dorf Winningen im Lichterglanz lässt Winzerort hell leuchten Max Kohlhaas 01.12.2025, 15:05 Uhr

i Bunte Lichter, leuchtende Rebkugeln und viele Menschen: So sieht es bei Winningen im Lichterglanz aus. Alexej Zepik

Alle Jahre wieder: Winningen erstrahlt im warmen Schein von Tausenden Lichtern. Der Lichterglanz brachte den Ort in Weihnachtsstimmung. So lief das ab.

Mehr als 600 Lichterketten hüllten Häuserfassaden, Gastwirtschaften und Winzerhöfe, Gassen und Hinterhöfe in ein warmes Licht: Winningen im Lichterglanz fand am ersten Adventswochenende statt und verwandelte den Moselort in ein Lichtermeer. Zahlreiche Besucher aus der ganzen Region strömten in die festlich beleuchteten Gassen des Weinorts.







