Winningen im Lichterglanz lässt Winzerort hell leuchten

Alle Jahre wieder: Winningen erstrahlt im warmen Schein von Tausenden Lichtern. Der Lichterglanz brachte den Ort in Weihnachtsstimmung. So lief das ab.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 600 Lichterketten hüllten Häuserfassaden, Gastwirtschaften und Winzerhöfe, Gassen und Hinterhöfe in ein warmes Licht: Winningen im Lichterglanz fand am ersten Adventswochenende statt und verwandelte den Moselort in ein Lichtermeer. Zahlreiche Besucher aus der ganzen Region strömten in die festlich beleuchteten Gassen des Weinorts.