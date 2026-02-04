Buntes Treiben an der Mosel
Winningen feiert ein Wochenende lang Karneval
Karnevalotta begeistert vor allem die Kinder.
Heike Walter-Guggemos

Bunt, bunter, Winningen: Bei der Großen Prunksitzung stieg in der August-Horch-Halle eine ausgelassene Party zu Karneval.

Lesezeit 1 Minute
Pünktlich um 19.11 Uhr marschierten die Aktiven des Winninger Carnevalvereins unter musikalischer Begleitung in die August-Horch-Halle ein. Denn hier fand die Große Prunksitzung statt. Das Sitzungspräsidenten-Duo Aaron und Bianca eröffnete die Sitzung und führte durchs Programm.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren