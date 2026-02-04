Buntes Treiben an der Mosel: Winningen feiert ein Wochenende lang Karneval
Bunt, bunter, Winningen: Bei der Großen Prunksitzung stieg in der August-Horch-Halle eine ausgelassene Party zu Karneval.
Pünktlich um 19.11 Uhr marschierten die Aktiven des Winninger Carnevalvereins unter musikalischer Begleitung in die August-Horch-Halle ein. Denn hier fand die Große Prunksitzung statt. Das Sitzungspräsidenten-Duo Aaron und Bianca eröffnete die Sitzung und führte durchs Programm.