Helikopter-Einsatz unmöglich Windböen: Doch keine B9-Sperrung in Koblenz am Sonntag Matthias Kolk 22.10.2026, 13:17 Uhr

i Eigentlich sollte die B9 in Koblenz stadtauswärts am Sonntag, 25. Oktober, für mehrere Stunden gesperrt werden. Dazu kommt es nun doch nicht. Alexej Zepik

Kommando zurück: Wind macht geplante Arbeiten mit Einsatz eines Hubschraubers an der B9 in Koblenz nicht möglich. Die Sperrung der Bundesstraße wird damit hinfällig.

Doch keine Vollsperrung der B9 am Sonntag in Koblenz: Starke Windböen sind fürs Wochenende gemeldet, was den geplanten Arbeiten an den Hochspannungsleitungen einen Strich durch die Rechnung macht.Eigentlich hätten mithilfe eines Helikopters Flugwarnkugeln an Stromleitungen, die über die Bundesstraße gespannt sind, befestigt werden sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen