Wilma und Hermann verliebten sich im Tierheim Koblenz

Auch Hunde können verliebt sein. Das zeigt Dackel Wilma. Sie lebt drei Jahre, nachdem sie in eine Koblenzer Dönerbude geworfen wurde, in Waldesch. Inzwischen ist ihr Rudel gewachsen. Der Grund: Sie hat sich in einen anderen Dackel verknallt.
Sanft flackert das Feuer im Kamin, das orangefarbene Licht fällt auf ein Hundekissen, das vor dem Ofen auf dem Boden liegt. Zwei Dackel – eine schwarz-braune Hündin und ein gefleckter Rüde – kuscheln sich aneinander. Die Dackeldame trägt ein Perlenhalsband, der ein oder andere wird sie erkennen: Es ist Wilma, die vor drei Jahren deutschlandweite Schlagzeilen machte, als sie in einem Karton in einen Koblenzer Dönerladen geworfen wurde.