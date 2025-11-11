Tiere kommen nah an die Häuser Wildschweine in Koblenz: Jetzt werden Jagden geplant 11.11.2025, 16:05 Uhr

i Das Foto stammt aus dem Wild- und Erlebnispark – aber auch in den Wäldern und Wohngebieten auf der rechten Rheinseite in Koblenz sind Wildschweine unterwegs. Ralf Paulsberg

Die Wiesen sind an vielen Stellen keine Wiesen mehr: Auf der Horchheimer Höhe in Koblenz sind manchmal jede Nacht Wildschweine unterwegs und graben alles um. Dabei kommen sie bis an die Häuser heran. Anwohner haben Angst. Gibt es nun eine Lösung?

Nicht nur im Wald, auch bis ganz nah an Hauseingänge und Balkone kommen manchmal in jeder Nacht Wildschweine auf der rechten Rheinseite in Koblenz. Auf der Horchheimer Höhe ist es besonders offensichtlich, aber auch in anderen Stadtteilen sind zurzeit viele Wildschweine unterwegs.







Artikel teilen

Artikel teilen