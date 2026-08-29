Vor 100 Jahren Wilde Kuh und volle Dampfer: Koblenz im Sommer 1926 Peter Karges 29.08.2026, 16:00 Uhr

i Das Weindorf war im August 1926 Ort des "Rheinischen Winzerfests", das Zigtausende Besucher nach Koblenz lockte. Fotografie und Verlag J. Grunwald, Koblenz, Görgenstraße 6.. Stadtarchiv Koblenz

Touristen strömten an Rhein und Mosel, das Weindorf feierte einen Besucherrekord – während eine ausgebüxte Kuh die Altstadt unsicher machte und Kirschkerne zur Gefahr für Passanten wurden. Ein Blick zurück auf den Koblenzer Sommer 1926.

In den 20er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts waren Touristen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Koblenz. Das Chaos der frühen 20er-Jahre mit Inflation, politischen Unruhen und Separatismus waren allerdings Gift für die Tourismusbranche. Mitte der 20er-Jahre erholte sich die Lage.







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