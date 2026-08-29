Touristen strömten an Rhein und Mosel, das Weindorf feierte einen Besucherrekord – während eine ausgebüxte Kuh die Altstadt unsicher machte und Kirschkerne zur Gefahr für Passanten wurden. Ein Blick zurück auf den Koblenzer Sommer 1926.
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In den 20er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts waren Touristen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Koblenz. Das Chaos der frühen 20er-Jahre mit Inflation, politischen Unruhen und Separatismus waren allerdings Gift für die Tourismusbranche. Mitte der 20er-Jahre erholte sich die Lage.