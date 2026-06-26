Trigema-Filiale im Gewerbepark Wieso Testgeschäfte eher nicht in Innenstädten eröffnen Eva Hornauer 26.06.2026, 11:30 Uhr

i Am 3. Juli eröffnet die deutschlandweit 44. Trigema-Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Ingo Beller

Bald eröffnet Trigema ein Testgeschäft im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark. Warum die Filialen Testgeschäfte heißen und wieso der Standort im Gewerbepark nicht unüblich ist, das erklärt unserer Redaktion Elisabeth Grupp selbst.

Am 3. Juli wird Trigema im Gewerbepark ihr neues Testgeschäft eröffnen. Der Standort in Mülheim-Kärlich wird dann deutschlandweit die 44. Filiale des Textil- und Bekleidungsherstellers sein – passend zum Rheinland wird es also eine Schnapszahl. Warum die Filialen bei Trigema grundsätzlich Testgeschäft heißen und warum der Standort im Gewerbepark keine Seltenheit ist, erklärt Elisabeth Grupp, als sie kürzlich selbst in Mülheim-Kärlich war.







Artikel teilen

Artikel teilen