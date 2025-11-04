Wahl in der VG Weißenthurm
Wieso SPD-Ortsvereine Thomas Przybylla unterstützen
Der SPD-Ortsverein Kettig und die SPD-Fraktion der Stadt Weißenthurm unterstützen Amtsinhaber Thomas Przybylla bei der bevorstehenden Wahl des neuen Verbandsgemeindebürgermeisters. Wie sieht es bei den restlichen SPD-Ortsgruppen aus?
Eva Hornauer

Die Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Weißenthurm steht bevor. Selbst stellt die SPD keinen Kandidaten – einige Ortsvereine sprechen dem Amtsinhaber ihr Vertrauen aus. Warum? Und wie sieht es bei den anderen Sozialdemokraten in der VG aus?

Für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm geht es am 16. November an die Wahlurne: Der neue VG-Bürgermeister wird gewählt. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) und Mülheim-Kärlichs Stadtbürgermeister Gerd Harner (FWG).

