Wieso SPD-Ortsvereine Thomas Przybylla unterstützen

Die Wahl des neuen Bürgermeisters der VG Weißenthurm steht bevor. Selbst stellt die SPD keinen Kandidaten – einige Ortsvereine sprechen dem Amtsinhaber ihr Vertrauen aus. Warum? Und wie sieht es bei den anderen Sozialdemokraten in der VG aus?
Für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm geht es am 16. November an die Wahlurne: Der neue VG-Bürgermeister wird gewählt. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) und Mülheim-Kärlichs Stadtbürgermeister Gerd Harner (FWG).